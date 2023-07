Paulo Victor em trânsito

Os brasileiros do Ituano assumiram ontem o final da ligação a Paulo Victor, sendo que o avançado, de 22 anos, não só já se encontra em trânsito para Portugal, de modo a realizar os habituais testes médicos que antecedem a oficialização da sua contratação, como deverá ser apresentado pelo Chaves ainda durante esta semana.

No contrato do atacante Paulo Victor há uma cláusula que o libera caso exista uma proposta oficial do exterior. E a cláusula foi exercida pelo seu agente. Paulo Victor deixa o Ituano com 6 gols em 33 jogos.

