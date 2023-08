Paulo Victor reforça Chaves

O Chaves anunciou esta terça-feira a contratação do avançado Paulo Victor, que chega proveniente do Ituano, da Série B do campeonato brasileiro.Os transmontanos não revelaram a duração do contrato nem os valores envolvidos na transferência. Ao serviço do Ituano, o avançado de 22 anos contribuiu com seis golos marcados e uma assistência em 33 encontros.Aos meios de comunicação do clube, Paulo Victor mostrou-se entusiasmado com a oportunidade: "É o primeiro desafio fora do meu país e estou muito feliz por defender as cores do Chaves que é um clube histórico do futebol português".