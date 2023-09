Pedro Pinho, Bruno Langa e Guima já contam para o jogo no Bessa

O plantel do Chaves preparara a deslocação ao Bessa, jogo que fecha a 5ª jornada da Liga na 2ª feira, dia 18. A equipa de José Gomes, que procura fugir ao último lugar da tabela do campeonato, onde averbou quatro derrotas nos quatro jogos já disputados, treinou esta manhã no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves e a grande novidade foi a integração nos trabalhos de Pedro Pinho, que esteve nos últimos tempos a recuperar de lesão.Bruno Langa e Guima também já marcaram presença no treino. Os dois internacionais por Moçambique regressaram dos trabalhos da seleção, onde se revelaram fundamentais para o apuramento para o Campeonato Africano das Nações 2024, que vai decorrer na Costa do Marfim, entre janeiro e fevereiro do próximo ano.No jogo decisivo, aliás, Moçambique venceu por 3-2 o Benin com golos de Clésio, Willi e Guima, o médio dos flavienses, que se estreou na seleção moçambicana com um golo e que curiosamente teve assistência do seu companheiro de equipa Bruno Langa.Entretanto, Rúben Lameiras (cuja lesão no joelho direito o deve afastar da competição durante seis semanas), João Correia e Jô, continuam lesionados e Hélder Morim já realizou corrida no relvado, mas nenhum deles é recuperável para defrontar o Boavista.