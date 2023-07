Presidente da SAD do Chaves confirma aumento do orçamento para os 8 milhões de euros

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, confirmou este sábado, em declarações aos jornalistas durante o primeiro treino de preparação para a nova época da formação flaviense, que o orçamento para 2023/24 aumentou cerca de 30 por cento em relação à temporada passada, ficando à volta dos 8 milhões de euros.Nesse sentido, e apesar das mudanças, tanto no plantel como na equipa técnica, o dirigente está otimista para a nova época. "Estou muito confiante. Estamos a fazer uma equipa nova. No ano passado foi mais fácil porque saíram só três ou quatro jogadores, enquanto este ano vamos ter de contratar 11 jogadores, o que é quase uma equipa nova", disse, frisando que o "objetivo do Chaves é sempre a permanência".Sobre as movimentações do clube nesta janela de transferências, o presidente da SAD reconhece os desafios que terá pela frente. "Neste momento, o mercado está muito inflacionado e os jogadores estão todos com expectativas muito altas, de fazer muito dinheiro e ir para o estrangeiro, mas creio que dentro de uma ou duas semanas, o mercado vai arrefecer e vamos conseguir contratar os jogadores que nós desejamos", explicou, admitindo as dificuldades extra de contratar por se tratar de um clube do interior: "É sempre difícil contratar jogadores. Tem de ser pelo projeto e temos de vender muito bem o projeto. O jogador prefere ficar no Porto ou Lisboa, porque as condições são melhores para as famílias e isso às vezes condiciona as contratações."Pelo contrário, contratar José Gomes para liderar a equipa técnica foi uma tarefa mais simples. "Foi fácil convencer o treinador. Todos os treinadores gostam de treinar o Chaves. É um clube simpático, que representa uma região e o José Gomes tem uma costela transmontana, portanto foi fácil convencê-lo", referiu. "É um treinador que já acompanhamos há alguns anos. Fez bons resultados no Almería, no Rio Ave e no Médio Oriente, tem um futebol positivo e que gosta de apostar nos jovens", acrescentou, garantindo que a descida com o Marítimo não assustou: "Marítimo estava muito mal e ele ainda conseguiu fazer muitos pontos."Por fim, Francisco José Carvalho confirmou também o regresso de Nélson Lenho ao clube. "Nelson Lenho está de volta e iniciou hoje as suas funções. Queríamos melhorar a parte de scouting e contratação, e quando soubemos da sua saída do Boavista, tratamos do regresso. Voltou para ajudar e fortalecer o nosso clube", concluiu.