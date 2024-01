Raphael Guzzo vai ser reforço do Chaves depois de ter terminado contrato com o Goiás. O médio luso brasileiro vai regressar ao clube transmontano, emblema que já representou entre 2007 e 2009, em 2014/2015 e entre 2020 e 2022.Guzzo, de 29 anos, chegou ao Brasil no último mercado de transferências, proveniente do Vizela, e representou o Goiás em 14 jogos, tendo marcado um golo.Na carreira, Raphael Guzzo conta ainda com passagens por Famalicão, Benfica B e Tondela.