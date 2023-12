Ricardo Guima: «O resultado não demonstra o que foi o jogo»

Após o final do jogo entre FC Porto e Chaves, o médio Ricardo Guima considerou que os transmontanos mereciam ter saído Estádio do Dragão com outro resultado."Saímos com uma sensação de frustração, porque podíamos ter saído daqui com um ponto pelo menos. Tivemos oportunidades na 1.ª parte, tivemos oportunidades claras no fim. A táctica para este jogo foi bem-feita e acho que merecíamos este ponto", afirmou em declarações à Sport TV.E acrescentou: "Ficou aqui claro que podem contar connosco até final do campeonato. Demonstramos ser uma equipa que ainda acredita e que vai acreditar sempre até ao fim. Isto é ser transmontano e ser Chaves".Guima foi ainda questionado sobre a ida à Taça das Nações Africanas: "O resultado não demonstra o que foi o jogo. A equipa deu uma excelente imagem. Vamos entrar com o pé direito no próximo ano. Ausência na CAN? Temos colegas para ajudar, quem vier será bem-vindo e temos um objetivo para cumprir até ao final da época."