Rodrigo Martins a caminho do Chaves

O Chaves está na iminência de garantir mais um reforço nesta janela de transferências. Segundo apurou, trata-se de Rodrigo Martins, extremo que está vinculado ao Estoril.As negociações entre as partes estarão bastante avançadas, tanto que há a expectativa de que o jogador, de 25 anos, assine pelos flavienses ainda esta terça-feira.Sem espaço no plantel dos canarinhos e com apenas quatro jogos realizados na presente época, Rodrigo Martins pode encontrar em Chaves os minutos que lhe têm faltado e manter-se, assim, na 1ª Liga.Contratado pelo Estoril ao Mafra na época transata, o extremo subiu então pela primeira vez ao principal escalão do futebol português, no qual terá a chance de continuar, em Trás-os-Montes.