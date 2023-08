Rúben Lameiras vai reforçar o Chaves

Rúben Lameiras, apurou, já tem acordo para transferir-se para o Chaves. O extremo, de 28 anos, é esperado em Trás-os-Montes nas próximas horas, por forma a colocar o preto no branco.Primeiro, contudo, o jogador negoceia a rescisão do ano de contrato que ainda tem com o Vitória. Pelos minhotos, na última época, participou em 25 jogos, tendo assinado dois golos e feito três assistências.Lameiras, recorde-se, está fora dos planos do V. Guimarães para 2023/24 e vem a treinar-se na equipa B.