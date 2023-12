Rúben Ribeiro no epicentro da confusão

Já depois de ter visto um cartão amarelo por protestos, Rúben Ribeiro voltou a envolver-se numa picardia, aos 28’, atirando uma bola contra André Franco e arriscando assim o cartão vermelho. Apesar da pressão portista, o médio escapou com um veemente aviso do árbitro Gustavo Correia. Já após o final, Sérgio Conceição esteve à conversa com adjuntos do Chaves, sobre algumas situações do jogo.