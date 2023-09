Rúben Ribeiro reforça plantel do Chaves

O médio português Rúben Ribeiro, de 36 anos, proveniente do clube turco Hatayspor, é o mais recente reforço do Desportivo de Chaves, anunciou esta sexta-feira o emblema transmontano da Liga Betclic.

Depois de três épocas ao serviço do Hatayspor, na Turquia, clube no qual cumpriu 88 jogos e apontou três golos, Rúben Ribeiro regressa ao futebol português para vestir as cores do Chaves.

Numa nota publicada nas redes sociais, o emblema transmontano destacou as "várias épocas de grande qualidade em Portugal", com passagens por Gil Vicente, Sporting, Rio Ave, Boavista, Paços de Ferreira, Beira-Mar, Penafiel e Leixões.

Além-fronteiras, o centrocampista passou, também, pelo Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

Já em solo flaviense, Rúben Ribeiro mostrou-se feliz com o novo desafio, garantindo que veio para "ajudar a conquistar os objetivos do clube", elogiando a forma como foi acolhido e os adeptos transmontanos.

"Não há nada melhor [do que ser] bem recebido e desejado. Sei que [o clube] tem uma massa adepta exigente, mas eu gosto e é mais um desafio na minha carreira. Espero que com a ajuda de todos os meus colegas e o staff [cheguemos] a bom porto", frisou o jogador em declarações aos órgãos do clube.

Para a nova temporada, o Chaves já tinha assegurado também os médios Guima, Pedro Pinho (ex-Sanjoanense), Kelechi (ex-Ponferradina, Espanha), Ktatau (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e Cafú Phete (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), os avançados Rúben Lameiras (ex-Vitória de Guimarães), Leandro Sanca (ex-Spezia, Itália), Rodrigo Melro (ex-sub-19) e Paulo Victor (ex-Ituano, Brasil), os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sporting de Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e Ygor Nogueira (ex-Santa Clara) e o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo, Brasil).