Sandro Cruz para reavaliar

Sandro Cruz saiu lesionado e muito queixoso da virilha esquerda do jogo no Estoril. O lateral será reavaliado hoje, mas pode fazer aumentar os problemas de Moreno Teixeira, que já tem cinco jogadores com problemas físicos.

Na preparação para o jogo com o Casa Pia, Ygor Nogueira volta a ser opção, após cumprir castigo.