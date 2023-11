Sandro Cruz resignado após a derrota: «São jogadores do Benfica, é natural que possam desequilibrar»

Sandro Cruz, lateral do Chaves, era um jogador resignado após a derrota na receção ao Benfica por 2-0, embora tenha assinalado a boa exibição da equipa no primeiro tempo."A equipa esteve bem, batemo-nos bem, na primeira parte fechámos bem, mas foi talento, um lance individual a decidir. São jogadores do Benfica, é natural que tenham talento, possam desequilibrar. Temos de pensar no próximo jogo e dar a mesma resposta. Estamos muito mais perto de conseguir os nossos objetivos. Temos de continuar a jogar unidos, com garra e vontade. Temos de pensar já no próximo jogo", explicou o esquerdino, que atuou como defesa-central: "Tenho de jogar onde o treinador me meter, desde que esteja em campo, é o que quero".