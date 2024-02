Sob alçada disciplinar da SAD, Abass foi emprestado ao Sepahan do Irão

O Chaves anunciou ter chegado a acordo com o Sepahan, do Irão, "para o empréstimo do jogador Issah Abass, mediante compensação financeira, sendo que o clube iraniano fica com opção de compra no final da presente temporada".Assim, os flavienses resolvem a situação do ganês, de 25 anos, que, comoadiantou, estava sob a alçada disciplinar da SAD na sequência de ter entrado em confronto com um adjunto de Moreno.