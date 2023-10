Steven Vitória após primeira vitória do Chaves: «Será com esta atitude que vamos crescer»

O Chaves venceu este domingo o Arouca e alcançou a primeira vitória na Liga Betclic. Steven Vitória, eleito homem do jogo, mostrou-se satisfeito com o resultado e com a atitude da equipa."Obrigado pelo prémio, que se divide por todos os jogadores e todos os adeptos, porque nunca é só meu. Três pontos super importantes e merecidos. Quatro pontos seguidos, primeiro jogo a vencer e baliza a zeros, este é o caminho. Creio que temos muito a ganhar esta época. Muito feliz pela vitória, que seja a primeira de muitas", começou por dizer na flash interview à Sport TV. "Tive a felicidade de fazer cortes importantes, mas nunca sou só eu, tanto a defender como a atacar. Foi um grande jogo, com grande atitude de toda a equipa. Será com esta atitude que vamos crescer", atirou.O defesa foi ainda questionado sobre a posição que o Chaves ocupa na tabela (18.º lugar), mas garantiu que vai ser jogo a jogo: "Um dos focos do novo treinador foi colocar um pouco a tabela de lado e focar-nos no que podemos controlar, um jogo de cada vez. Quatro pontos seguidos é muito importante e temos de levar essa energia para o próximo jogo".