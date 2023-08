Steven Vitória e o arranque da Liga Betclic: «Estamos preparados e confiantes»

Na antecâmara do embate com o Rio Ave, alusivo à 1.ª jornada da Liga Betclic, Steven Vitória, central e capitão do Chaves, admitiu a ansiedade pelo arranque da competição, mas destacou a confiança do plantel na abordagem ao primeiro jogo do campeonato."Estamos preparados e também ansiosos pelo arranque. Vai ser um primeiro jogo difícil, mas estamos confiantes. Será o espelho da época. Todas as equipas têm qualidade, mas nós também temos e estamos ansiosos para começar e se for com uma vitória melhor", disse o defesa internacional pelo Canadá, em declarações ao jornalistas após o treino desta sexta-feira, relativizando a sua habitual veia goleadora."Importa é que haja golos do Chaves. Se forem meus, é igual. Ficamos sempre felizes quando podemos ajudar de qualquer maneira. O mais importante é a equipa e sei que todos vamos contribuir para começar bem e fortes. Queremos arrancar bem e com uma vitória", frisou.O defesa, de 36 anos, não perdeu também a oportunidade de destacar a importância do apoio dos adeptos em Vila do Conde. "Será importante e felizmente estamos acostumados a isso. Temos conseguido sentir-nos um pouco em casa em todos os jogos fora e não tenho dúvidas que agora continuará a ser igual. Contamos com isso, porque são uma grande ajuda. Todos juntos conseguimos coisas bonitas e esperamos que esta época seja ainda melhor", concluiu.O Chaves visita o Rio Ave este domingo, pelas 15h30.