Treinador do Chaves encara jogo com Moreirense como um recomeço e garante lutar pela vitória

O treinador do D. Chaves, José Gomes, disse este sábado que a receção ao Moreirense é um recomeço, garantindo que a equipa vai lutar pelos primeiros três pontos na partida da quarta jornada da Liga Betclic.

Depois da derrota pesada no Algarve, frente ao Farense (5-0), o Desportivo de Chaves recebe o Moreirense em jogo encarado pelo técnico José Gomes como um recomeço, não esquecendo as exibições anteriores.

"Infelizmente, já temos três jogos para trás mas, no fundo, é um recomeço porque juntámos mais gente e temos trabalhado bem. Agora, é colocar isso em campo, mostrar que ficámos indignados connosco mesmos com o que nos aconteceu [no Algarve] e dar uma imagem à semelhança do que demos com o [Sporting de] Braga mas com um resultado diferente", afirmou José Gomes, na conferência de antevisão à partida.

Para esta tarefa, o treinador não pode contar os lesionados Jô Batista, Hélder Morim e Pedro Pinho, mas garante estar "contente" com o trabalho desenvolvido pelo plantel disponível.

"Estou contente com o plantel e, sobretudo, muito contente com a atitude que eles demonstram diariamente no trabalho. Portanto, agora é fazer corresponder essa atitude e a qualidade do treino com aquilo que se faz em jogo que, no fundo, é o que conta", frisou.

Mais do que a forma como têm preparado a partida frente ao Moreirense, para o treinador importa aquilo que vai ser demonstrado dentro das quatro linhas e, sobretudo, o resultado final, garantindo que apenas a vitória interessa aos transmontanos.

"Neste momento o que nos interessa são os três pontos, com todo o respeito pelo Moreirense que é uma equipa, de resto, muito bem organizada, que está a jogar com muita intensidade, que já teve dois jogos contra adversários difíceis e que se bateu muito bem e criou muitos problemas", alertou José Gomes.

Ao mesmo tempo, o 'timoneiro' quer fazer jus ao espírito das gentes transmontanas, o que considera que não aconteceu na deslocação ao Algarve.

"A nós compete-nos demonstrar o espírito da nossa gente, a valentia, [para que] as pessoas que vêm assistir e que veem o jogo na televisão [se identifiquem] com aquilo que veem, pela postura que temos, coisa que não aconteceu no jogo anterior. É esse o caminho", concluiu.

O Desportivo de Chaves recebe o Moreirense, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da quarta jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.