Três titulares estão na CAN

O cabo-verdiano João Correira e os moçambicanos Bruno Langa e Ricardo Guima seguiram ontem viagem para os respetivos países de forma a integrarem os trabalhos das suas seleções com vista à participação das mesmas no Campeonato Africano das Nações (CAN), evento que se realizará na Costa do Marfim de 13 de janeiro a 11 de fevereiro.