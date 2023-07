Valencia e At. Madrid atentos a Bruno Langa

O Valencia e o Atlético Madrid têm seguido com atenção as exibições de Bruno Langa ao serviço do Desportivo de Chaves e podem avançar com uma proposta de aquisição antes do encerramento do mercado, a 31 de agosto, noticia o jornal espanhol 'As'. O interesse do emblema da comunidade valenciana parece ser mais efetivo, até porque, segundo a mesma fonte, os colchoneros asseguraram já a chegada de Javi Galán para a mesma posição.O lateral-esquerdo moçambicano, de 25 anos, esteve em bom plano na temporada 2022/23, tendo participado em 31 encontros pela equipa de Vítor Campelos.