Vasco Fernandes é reforço do Chaves

Vasco Fernandes vai reforçar o plantel do Chaves. O defesa-central e capitão do Casa Pia recebeu autorização da administração dos gansos para encontrar um novo clube e a opção recaiu por um regresso ao emblema flaviense, no qual jogava antes de se mudar para Pina Manique na temporada 2021/22. À sua espera, o internacional jovem por Portugal tem um contrato de ano e meio.Sabe, o defesa de 37 anos já não vai integrar a convocatória para o jogo de segunda-feira frente ao Moreirense e, inclusive, nem sequer treinou na manhã de hoje com a equipa, tendo realizado apenas trabalho de ginásio.Recorde-se que esta temporada, Vasco Fernandes atravessou um período conturbado, devido a um caso de indisciplina e que contribuiu para a saída de Filipe Martins do emblema lisboeta. Com a chegada do técnico Pedro Moreira, o defesa-central voltou às opções e chegou a ser titular, mas as exibições pouco consistentes e a mudança para uma defesa a quatro fez com que fosse relegado para o banco.