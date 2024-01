Vasco Fernandes oficialmente apresentado como reforço do Chaves

View this post on Instagram A post shared by Grupo Desportivo de Chaves (@grupo_desportivo_chaves)

Vasco Fernandes foi esta terça-feira apresentado de forma oficial como reforço do Chaves neste mercado de inverno. O central, de 37 anos, é uma nova opção às ordens de Moreno, tal comoadiantou em tempo oportuno, depois de ter rescindido contrato com o Casa Pia.O experiente defesa chega a Trás-os-Montes com o objetivo de ajudar a equipa a deixar o último lugar da tabela classificativa. O Chaves não divulgou a extensão do contrato, mas, de acordo com as informações recolhidas, o mesmo será válido até junho de 2025.