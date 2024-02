Vasco Fernandes promete luta: «Estamos cá para a guerra»

Vasco Fernandes foi o porta-voz do Chaves e quis destacar a atitude da equipa depois da expulsão e do golo que deixou os algarvios em vantagem.

"O Ygor teve uma infelicidade que poderia ter ocorrido a qualquer um de nós. Mostrámos, os dez que ficaram em campo, que somos um grande grupo e que é difícil ganhar ao Chaves porque temos um compromisso muito grande com o trabalho. Apesar de todas as circunstâncias, estamos aqui para a guerra", resumiu, destacando a justiça do resultado: "Jogámos contra uma excelente equipa, com um treinador muito experiente e sábio, mas conseguimos dar resposta. O jogo podia ter pendido para o lado deles, mas também para o nosso lado. Foi um empate justo e agradecemos este ponto. Levamos três jogos sem perder e é continuar a somar pontos."