O onze do Benfica para o jogo com o Boavista

O Benfica visita esta segunda-feira o Boavista, no jogo que encerra a 1.ª jornada da Liga Betclic e que tem apito inicial marcado para as 20h45. Consulte as escolhas iniciais de Petit e de Roger Schmidt para a partida no Bessa. O técnico das águias faz duas alterações no onze titular em relação ao duelo da Supertaça com o FC Porto: saem Ristic e João Mário para dar lugar a Jurásek e Musa.João Gonçalves, Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi; Seba Pérez, Makouta e Reisinho; Bruno Lourenço, Salvador Agra e Bozeník;Luís Pires, Ibrahima, Bruno Lourenço, Masa, Vukotic, Filipe Ferreira, De Santis, Martim Tavares e Berna;Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi e Jurásek; João Neves, Kökçü, Di María, Rafa e Aursnes; Musa;Samuel Soares, Morato, Neres, Tengstedt, João Mário, Chiquinho, Mihailo Ristic, João Victor e Florentino;