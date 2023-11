Benfica-Sporting, 2-1: O duelo em 5 factos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica derrotou este domingo o Sporting, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga Betclic. A GoalPoint retirou muitos dados interessantes e decidiu destacar estes cinco:



1,7

O Benfica criou 2 Golos Esperados (1,7 xG) contra 1 do Sporting (0,7), um indicador que acaba por justificar o desfecho do dérbi, mas… 0,95 foram somados nos dois remates da reviravolta, de Neves e Tengstedt.

17

Mais uma vez… João Neves. Daqui a uns anos só se vai falar do golo, mas o jovem médio foi dos poucos jogadores encarnados que estiveram em alta do princípio ao fim, vencendo 17 duelos e somando 15 ações defensivas. Em todo o lado.

9

Morato foi o epicentro da surpresa de Schmidt para o dérbi, jogando a lateral-esquerdo, e é caso para concluir que a surpresa correu muito bem. O brasileiro assistiu no golo do empate, mas pelo caminho somou 13 duelos ganhos e igualou máximo da Liga em desarmes, com nove.

16

Edwards foi sacrificado cedo, aos 57 minutos. O inglês não fez tudo bem, mas sair de um dérbi sem falhar qualquer passe (em 16, dois deles para remate, um para o golaço de Gyökeres) não é para todos. E ainda fez quatro incursões progressivas com bola.

5

Foram cinco as 'cavalgadas' progressivas (reduzindo em mais de 25% a distância inicial para a baliza) de Gyökeres. O sueco não só marcou um golão, como pareceu mais uma vez incansável, mantendo sempre em sentido a defesa encarnada.