Benfica-Sporting: as histórias dos dérbis que se decidem num detalhe

"Os campeonatos e os jogos decidem-se nos detalhes, hoje tivemos um detalhe que foi a linha. Não vi o lance, mas sei que a linha [dos defesas] estava perfeita, por isso é que o jogador do Boavista estava em fora de jogo. É nesses detalhes que temos de trabalhar e certamente vamos ganhar mais jogos se cumprirmos os objetivos". Foi assim que Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, reagiu após o triunfo dos leões (2-0) frente ao Boavista, no Bessa, no passado dia 30 de outubro, referindo-se ao golo anulado à equipa portuense (que na altura daria o empate), já perto do fim, por um fora de jogo de poucos centímetros.E a questão de os jogos se resolverem nos detalhes é um chavão do futebol: por isso, em semana de dérbi (esta noite, no estádio da Luz, a partir das 20h30), a Sábado falou com antigos jogadores de Benfica e Sporting para perceber como é que esses pequenos pormenores podem, afinal, ser decisivos.