Beto sobre o clássico: «O FC Porto sabe jogar muito bem estes encontros»

O FC Porto tem exteriorizado "duas caras" diferentes no arranque da época, avalia o ex-guarda-redes Beto, convicto de um clássico com "equilíbrio absoluto" face ao campeão nacional Benfica, na sexta-feira, da sétima jornada da Liga Betclic.

"Houve uma cara europeia, muito dominadora e a criar muita superioridade em todo o campo. Gostei muito do FC Porto de Liga dos Campeões, mas, no campeonato, vêm-se algumas dificuldades para vencer com muita superioridade e resultados avultados. É um futebol em esforço, com vontade de ganhar, muita garra, entrega e competitividade, mas não tão claro", vincou à agência Lusa o ex-guarda-redes dos dragões, de 2009 a 2012.

O FC Porto, que partilha o primeiro lugar com o Sporting, ambos com 16 pontos, visita o Benfica, terceiro colocado, com 15, na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, no primeiro desafio entre grandes da nova temporada a contar para a I Liga.

"Juntamente com o Sporting, o Benfica foi o clube que melhor se reforçou. É verdade que tem vencido no campeonato, mas também não está a ser avassalador para o plantel que tem. Neste momento, existe um grande equilíbrio competitivo entre as duas equipas e o clássico é uma incógnita, mas sei que o FC Porto sabe jogar muito bem estes encontros. Vamos perceber até que ponto o Benfica pode igualar essa vontade e sabedoria", notou.

Beto espera um "ritmo alto" imposto pelos azuis e brancos, que ganharam nove dos 20 clássicos disputados na prova desde a abertura do novo recinto das águias, apesar de terem vacilado na Supertaça Cândido de Oliveira (2-0), em Aveiro, no início de 2023/24.

"A pressão alta é uma das grandes armas que o Sérgio Conceição utiliza, exigindo à sua equipa capacidade física para retirar iniciativa de jogo ao adversário. É verdade que o FC Porto se transcende mentalmente a nível motivacional em jogos com este caráter. Tendo mostrado alguma dificuldade financeira nos últimos anos, consegue colocar os atletas no seu máximo. Muitas vezes, de uma forma não tão bem jogada, mas sempre com um alto teor competitivo, algo que vai dificultando a manobra das equipas contrárias", descreveu.

Os defesas centrais Pepe e Iván Marcano surgem entre os seis nomes do boletim clínico, mas, se o capitão pode ser recuperável para a visita à Luz, o espanhol sofreu uma rotura dos ligamentos do joelho direito e vai encarar uma paragem nunca inferior a seis meses.

Reconhecendo a preponderância desses "dois grandes pilares" em termos de "qualidade defensiva, liderança, comunicação e organização", o ex-internacional português, de 41 anos, observa "qualidade suficiente" nas alternativas Fábio Cardoso e David Carmo, que fizeram dupla a tempo inteiro na receção vitoriosa ao Gil Vicente (2-1), da ronda anterior.

Esse foi um dos três triunfos consumados pelo FC Porto no período de compensação da segunda parte, momento em que alcançou também um empate, resgatando metade dos atuais 16 pontos, graças à marcação de cinco tentos, dos 10 totalizados em seis rondas.

O segundo melhor arranque na prova em sete épocas sob alçada de Sérgio Conceição aconteceu após as "perdas importantíssimas" na janela de transferências do colombiano Matheus Uribe e de Otávio, cujos "papéis no meio-campo eram absolutamente cruciais".

"Tenho curiosidade em perceber o quão rapidamente o Alan Varela se vai adaptar, pois é um jogador muito interessante. Mais do que o FC Porto se adaptar a ele, acho que o Alan Varela está a tentar ambientar-se à estrutura, forma e método da equipa. O Iván Jaime já conhecemos perfeitamente. Sendo uma equipa grande, o FC Porto exige menos erros e mais efetividade na hora da decisão, do passe e do remate, mas ele poderá dar bastante imprevisibilidade ofensiva. Ainda há uma fase de namoro que, rapidamente, vai ter de dar em casamento, já que acredito muito no potencial destes dois jogadores", concluiu Beto.