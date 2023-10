Boavista-Sporting, 0-2: O duelo em 5 factos

O Sporting bateu esta segunda-feira o Boavista por 2-0, no Bessa, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic e em que a GoalPoint destacou os seguintes dados:

41%

Geny Catamo continua a brilhar. O moçambicano fez o 1.º golo, ao 8.º remate leonino e último da 1.ª parte, a sete minutos do intervalo e no segundo remate com maior probabilidade de golo até então: 41% (0.41 xG).

7

As panteras criaram perigo, mas tardaram em enquadrar remates com a baliza de Adán. O primeiro acabaria, aliás, anulado pelo VAR, da autoria do matador Robert Bozeník, e teria dado o empate. A turma do Bessa terminou com 7 disparos (2 enquadrados), a justificar um golo (0.62 xG).

0.53

Pote bem tentou fazer a diferença, com 5 remates, o máximo do jogo. Duas das tentativas surgiram no golo que veio dar tranquilidade ao leão, com 2 disparos separados por segundos, a valerem no total 0.53 Golos esperados… e confirmados.

104

Gonçalo Inácio continua a acumular números 'guardiolescos'. O central foi novamente o homem com mais bola num jogo, com 104 ações, entre as quais 75 passes certos, outro máximo no Bessa.

9

O 'patinho feio' Ricardo Esgaio saltou do banco para obrigar os 'haters' a meter a viola no saco. O lateral somou apenas 9 ações, mas não falhou um passe (em 5), um deles a assistir o golo de Pote. Já leva 2 assistências na Liga, mais uma do que todos os laterais de raiz já utilizados por Benfica e FC Porto somados.