Casa Pia derrota Moreirense em jogo-treino

O central João Nunes apontou o golo solitário no triunfo do Casa Pia, por 1-0, frente ao Moreirense, esta quarta-feira.

O golo surgiu já na reta final do jogo treino, que teve lugar na Vila Desportiva dos cónegos, à porta fechada. João Nunes bateu o guarda-redes do Moreirense com um cabeceamento certeiro, na sequência de um pontapé de canto.





A formação casapiana, treinada por Filipe Martins, apresentou-se com Lucas Paes, Isaac Monteiro, Vasco Fernandes, Duplexe Tchamba, Zolotic, Leonardo Lelo, Gaizka Larrazabal, Diamantino, Samu, Felippe Cardoso e Clayton.Já o Moreirense apresentou-se com Caio Secco, Dinis Pinto, Maracás, Rafael Santos, Pedro Amador, Rúben Ramos, Gonçalo Franco, Alanzinho, Kodisang, Madson e André Luís para o 'ensaio' que decorreu no seu complexo desportivo.