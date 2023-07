Começa a caça ao tesouro em época de risco para os grandes

Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, uns mais do que outros, têm pela frente uma época especialmente desafiante, porque o terceiro classificado já não entra na Champions. Até que ponto devem investir?

É até possível que as maiores sociedades desportivas portuguesas estejam a levar em conta o provérbio que lembra o perigo de quedas aparatosas depois de grandes subidas. Mas o mais provável é que acabe por prevalecer aquele outro em que sem risco não há petisco.

No Benfica, Di Maria e Kökçü são os rostos mais visíveis do investimento. No FC Porto, os alertas do administrador financeiro sobre as contas caíram em saco roto. O Sporting tenta a contratação de um avançado que, a consumar-se a transferência, será a mais cara de sempre do clube. E o Sp. Braga já vai com o maior investimento de sempre em jogadores num só mercado (12 milhões de euros).



