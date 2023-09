Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Contas certas de Conceição: reforços do Benfica custaram o dobro, mas também rendem muito mais Novas caras dos dragões ainda só com um simples golo no total, enquanto apenas Kökçü e Di María já deram seis e duas assistências às águias





• Foto: Peter Spark