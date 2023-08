Divulgados os horários da 2.ª e 3.ª jornadas da Liga Betclic

A Liga Portugal divulgou esta terça-feira os horários das jornadas 2 e 3 da Liga Betclic. A segunda ronda do campeonato arrancará com o Casa Pia-Sporting, duelo marcado para as 20h15 do dia 18 (sexta-feira). No dia seguinte, o Benfica recebe no Estádio da Luz o recém-promovido Estrela da Amadora, pelas 20h30. O primeiro duelo de sábado dá-se entre V. Guimarães e Gil Vicente, a partir das 15h30, seguido do Chaves-Sp. Braga (18h00) e do Portimonense-Boavista, no Algarve, que se inicia às mesmas horas que o embate na Luz. Já no domingo entram as restantes seis equipas, com o FC Porto a receber o Farense no Estádio do Dragão, às 18 horas, enquanto que o Rio Ave visita o Estoril, em jogo com o apito inicial agendado para as 15h30, e o Vizela recebe o Arouca para fechar o dia (20h30). Famalicão e Moreirense encerram a jornada no dia 21 (segunda-feira), às 20h15.A terceira ronda arranca com um Estrela da Amadora-Estoril, no dia 25 (sexta-feira), a partir das 20h15. A jornada prossegue no sábado com um Arouca-Portimonense, pelas 15h30, mas só em caso de os arouquenses não se qualificarem para a próxima fase da Liga Conferência. Caso contrário, a turma de Daniel Ramos disputará este duelo apenas no dia 9 de setembro, com dois horários em cima da mesa (15h30 ou 18h00). O mesmo se sucede com o Moreirense-Sp. Braga, com início também marcado para as 18 horas de sábado. Caso os bracarenses se apurem para a próxima fase da Liga dos Campeões, este embate será igualmente disputado a 9 de setembro, com horário fixo (18h00). Alheios aos resultados das competições europeias, o Gil Vicente recebe, também no sábado, o Benfica em Barcelos. O apito inicial está agendado para as 20h30. Já no domingo, o Boavista recebe o Casa Pia pelas 15h30 e o Vizela visita o Vitória de Guimarães pelas 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques. A jornada 3 termina em Vila do Conde, com o Rio Ave a receber o FC Porto pelas 20h15.Casa Pia–Sporting (20h15, Sport TV)Benfica – E. Amadora (20h30, BTV)Vitória SC–Gil Vicente (15h30, Sport TV)Chaves–Sp. Braga (18h00, Sport TV)Portimonense–Boavista (20h30, Sport TV)Estoril– Rio Ave (15h30, Sport TV)Vizela–Arouca (20h30, Sport TV)FC Porto–Farense (18h00, Sport TV)Famalicão–Moreirense (20h15, Sport TV)E. Amadora–Estoril (20h15, Sport TV)Arouca–Portimonense (15h30) ou *09-09 (15h30/18h00, Sport TV)Gil Vicente–Benfica (20h30, Sport TV)Moreirense–Sp. Braga (18h00) ou * 09-09 (18h00, Sport TV)Vitória SC–Vizela (18h00, Sport TV)Boavista–Casa Pia (15h30, Sport TV)Rio Ave–FC Porto (20h15, Sport TV)