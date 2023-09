Estoril impõe-se ao Estrela da Amadora com goleada em jogo-treino

O Estoril impôs-se esta sexta-feira em casa ao Estrela da Amadora, por 5-1, em jogo-treino entre duas equipas da Liga Betclic.

Duas semanas após o triunfo dos amadorenses, por 2-1, na terceira jornada da Liga, os estorilistas chegaram ao intervalo por 3-0, fruto dos golos de Tiago Araújo, aos 12 minutos, Heriberto Tavares, aos 23, e Cassiano, aos 31.

Na segunda parte, João Carlos, que tinha entrado ao intervalo, marcou aos 55 minutos e o Estoril ainda voltaria a marcar por Koba Koindredi, que ainda aguarda a estreia oficial, aos 57.

Léo Jabá marcou pelo Estrela da Amadora e reduziu para o 5-1 final num encontro de preparação, que permitiu aos dois treinadores rodarem a equipa e observarem alguns elementos das respetivas equipas de sub-23.

O Estrela da Amadora está a preparar a receção ao FC Porto, em 16 de setembro, às 19h15, no Estádio José Gomes, na Amadora, da quarta jornada.

Já o Estoril regressa à competição oficial no próximo dia 18 (domingo), pelas 15h30, com uma deslocação ao reduto do Gil Vicente, o Estádio Municipal de Barcelos, igualmente no âmbito da quinta jornada da Liga Betclic.