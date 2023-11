Farense na liderança, Man. City em último e três 'grandes'... pelo meio: CIES avalia jogo direto em 27 ligas

FC Porto (44,1), Sporting (42,3) e Benfica (41,8) aparecem em posições mais baixas, num ranking em que o Manchester City é o emblema com índice mais baixo, de apenas 21,3. O PSG, com 23,1, surge logo a seguir.

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou esta quarta-feira um estudo que revela que, numa amostra de 27 ligas à volta do mundo, o Farense é a equipa que mais pratica jogo direto nas respetivas competições domésticas, com um índice total de 100. O ranking tem em conta estatísticas como o número de sprints com posse de bola a cada 90 minutos ou a quantidade de desmarcações dos jogadores para o espaço livre.No estudo em questão, o top-5 é composto por Farense (100), Roterham United (88,8), Luton Town (87,1), St. Gallen (86,3) e CA Banfield (83,1). As equipas portuguesas que se seguem ocupam os 16.º e 40.º lugares, e são o Vizela, com um índice de 73,3, e o Portimonense, com 65,5.