GNR denuncia "pressão" para que Vizela-V. Guimarães fosse realizado: «Tirámos o ópio ao povo»

Paulo Pinto, coordenador da região norte da Associação dos Profissionais da Guarda, explicou à RTP que houve "pressão do comando da guarda" para que ofosse realizado. Aquele responsável constatou também que o protesto das forças de segurança começou a ser ouvido depois de se ter tirado aquilo que considera ser "o ópio do povo": o futebol."Há pressão do comando da guarda para fazer o jogo. Está mobilizada a unidade de intervenção, a unidade de emergência, proteção e socorro para este jogo, está cá o comandante da unidade, segundo a informação que temos. Tudo isso para pressionar a realização do jogo", afirmou, em declarações à RTP."Lamentamos que haja pressão por parte do comando da guarda, as atitudes ficam com quem as toma. Lamentamos também as declarações do ministro da Administração Interna, porque veio atirar mais gasolina para a fogueira. Compreendo a parte dos políticos, se se mexer com o futebol, acorda-se o rebanho. O cidadão português, no seu geral, não tem cultura cívica e social para ver o que está mal no país. Tirámos o ópio ao povo, que neste momento é o futebol, e começámos a mexer com interesses instalados. Os profissionais que andam diariamente no terreno estão empenhados nas sua luta", acrescentou Paulo Pinto.