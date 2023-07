Grimaldo integra onze do ano da Liga Bwin

Vocês a acertar no quarto defesa e nós sem poder dar spoiler: - -



Treinadores e Capitães elegeram o maldo para o ? ? da #LigaPortugalbwin, completando assim a linha defensiva!#LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára pic.twitter.com/Cc3gODaO7L — Liga Portugal (@ligaportugal) June 22, 2023

Grimaldo foi eleito para integrar o onze do ano da Liga Bwin, fechando assim o quarteto defensivo juntamente com António Silva, Pepe e Otamendi. Diogo Costa foi o escolhido para a baliza.O lateral espanhol, que representou o Benfica na temporada 2022/23 - e que agora vai jogar no Bayer Leverkuse n , da Alemanha -, foi um dos mais utilizados por Roger Schmidt esta época e um dos mais votados pelos treinadores e capitães da competição.Nos 33 jogos que disputou na Liga Bwin, Grimaldo contribuiu com cinco golos e dez assistências.