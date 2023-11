Já há árbitro para o dérbi entre Benfica e Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Soares Dias foi, esta quarta-feira, nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o dérbi entre Benfica e Sporting, da 11.ª jornada da Liga Betclic, que se disputa no domingo, dia 12, pelas 20h30.O árbitro, de 44 anos, será assistido por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Fábio Veríssimo será o 4.º árbitro e Tiago Martins estará no VAR, auxiliado por Luís Godinho.Refira-se que João Pinheiro, que apitou o clássico entre Benfica e FC Porto da 7.ª jornada, não pode ser opção por se encontrar no Mundial sub-17 na Indonésia.Árbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e Nuno Manso4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Luís FerreiraAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: David SilvaAssistentes: Andreia Sousa e Nuno Eiras4.º árbitro: João MendesVAR: Cláudio PereiraAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Francisco Pereira e Nelson Cunha4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Bruno EstevesAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes4.º árbitro: Marco CruzVAR: Rui OliveiraAVAR: Fábio SilvaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: António NobreAVAR: Paulo BrásÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Luís Viegas4.º árbitro: Halim ShirzadVAR: Hugo MiguelAVAR: Nuno PiresÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Teixeira e Rui Cidade4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Rui CostaAVAR: André DiasÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: Fábio VeríssimoVAR: Tiago MartinsAVAR: Luís GodinhoÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Vasco SantosAVAR: Carlos Campos