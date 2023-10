Já são conhecidos os árbitros para a 9.ª jornada da Liga Betclic

Já foram reveladas as nomeações do Conselho de Arbitragem para a 9.ª jornada da Liga Betclic e Liga 3 e da 8.ª jornada da Liga Sabseg. Destaque para Cláudio Pereira, que estará no Benfica-Casa Pia, enquanto Manuel Oliveira irá dirigir o Vizela-FC Porto. A jornada fecha com a deslocação do Sporting a casa do Boavista, que será arbitrada por Nuno Almeida.Árbitro: Bruno CostaAssistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes4.º arbitro: Iancu VasilicaVAR: Hugo MiguelAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Bruno Pires e Diogo Pereira4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus4.º árbitro: Diogo RosaVAR: João PinheiroAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire4.º árbitro: Márcio TorresVAR: João GonçalvesAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Hugo Ribeiro e José Mira4.º árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Rui OliveiraAVAR: Nelson CunhaÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e José Pereira4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Luis FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: João AfonsoVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Francisco Pereira4.º árbitro: José BessaVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: André Costa e João Morte4.º arbitro: Rodrigo RoqueVAR: Hélder CarvalhoAVAR: João BentoÁrbitro: Anzhony RodriguesAssistentes: Rudi Rodrigues e André Botelho4.º árbitro: Fá SanháVAR: Bruno VieiraAVAR: André CamposÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: David SoaresVAR: Tiago MartinsAVAR: Fábio MeloÁrbitro: Flávio DuarteAssistentes: Fábio Monteiro e Renato Carvalho4.º árbitro: João ReisVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Luís CostaÁrbitro: António NobreAssistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Catarina CamposAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Luciano Maia e Nuno EIras4.º árbitro: Alexandre FerreiraVAR: José BessaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Jonathan Babo e Rúben SIlva4.º árbitro: José RodriguesVAR: David SilvaAVAR: Álvaro MesquitaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Teixeira e Rui Cidade4.º árbitro: João MartinsVAR: Manuel MotaAVAR: Pedro FerreiraÁrbitro: Halim ShirzadAssistentes: Ricardo Carreira e Pedro Sousa4.º árbitro: Filipe FernandesVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui SoaresÁrbitro: Humberto TeixeiraAssistentes: Vasco Sousa e Tiago Loureiro4.º árbitro: Pedro RibeiroÁrbitro: Bruno RebochoAssistentes: Ricardo Azevedo e Ricardo Luz4.º árbitro: Gonçalo TeixeiraÁrbitro: Fá SanháAssistentes: Filipe Silva e Rodolfo Esteves4.º árbitro: Nuno OliveiraÁrbitro: João PinhoAssistentes: Carlos Andrade e Marco Machado4.º árbitro: Marcelo SIlvaÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Filipe Correia e Rafael Escudeiro4.º árbitro: Paulo RaposoÁrbitro: Marcos BrazãoAssistentes: Pedro Sancho e Pedro Viegas4.º árbitro: José SalemaÁrbitro: António MoreiraAssistentes: Sérgio Faceira e Márcio Ribeiro4.º árbitro: Carlos LeiteÁrbitro: Diogo MesquitaAssistentes: Cristiano Araújo e Nuno Freitas4.º árbitro: Bruno CostaÁrbitro: Tiago NevesAssistentes: Aloísio Figueira e Norberto Calaça4.º árbitro: João SilvaÁrbitro: José RodriguesAssistentes: Filipe Gomes e Guilherme Almeida4.º árbitro: Ricardo Bogas