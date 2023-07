Já são conhecidos os horários da 1.ª jornada da Liga Betclic

O Sp. Braga-Famalicão vai ser o jogo inaugural da edição de 2023/24 da Liga Betclic, anunciou esta quarta-feira a Liga Portugal num comunicado no qual revelou todos os horários da ronda de abertura do primeiro escalão do futebol nacional. O encontro entre equipas minhotas joga-se pelas 20h15 de dia 11 de agosto, uma sexta-feira.No dia seguinte - sábado -, pelas 20h30, será a vez do Sporting entrar em ação diante do Vizela, estando o fecho da ronda marcado para segunda-feira, com jogos de FC Porto (diante do Moreirense) e Benfica (frente ao Boavista), para as 18h45 e 20h45, respetivamente.Segundo o comunicado, o agendamento das três rondas seguintes terá lugar a 8 de agosto, após a realização do sorteio das provas europeias em que participam Sp. Braga, Arouca e V. Guimarães.Sexta-feira, 11 de agostoSp. Braga – Famalicão, 20H15 – Sport TVSábado, 12 de agostoGil Vicente - Portimonense, 15H30 – Sport TVFarense – Casa Pia, 18H00 – Sport TVSporting – Vizela, 20H30 – Sport TVDomingo, 13 de agostoArouca – Estoril, 20H30 – Sport TVEstrela Amadora – V. Guimarães, 18H00 – Sport TVRio Ave – Chaves, 15H30 – Sport TVSegunda-feira, 14 de agostoMoreirense – FC Porto, 18H45 – Sport TVBoavista – Benfica, 20H45 – Sport TV