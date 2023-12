Já são conhecidos os horários das jornadas 16 e 17 da Liga Betclic

A Liga Portugal divulgou esta quinta-feira os horários das jornadas 16 e 17 da Liga Betclic.A ronda 16 abre no dia 5 (sexta-feira) de janeiro, com o Sporting a receber o Estoril em Alvalade, a partir das 18h45. Duas horas mais tarde, é a vez de o FC Porto visitar o Bessa para o dérbi da Invicta, com o Boavista. Nesta jornada, de destacar ainda o dérbi minhoto entre Sp. Braga e V. Guimarães, agendado para as 20h30 de sábado, dia em que o Benfica vai ao terreno do Arouca, pelas 18 horas.Na jornada seguinte, o grande destaque vai para o FC Porto-Sp. Braga, a disputar no dia 14 (domingo), pelas 20h30, no Estádio do Dragão. Já o Benfica defronta nesse mesmo dia o Rio Ave, no Estádio da Luz, enquanto que o Sporting entra em campo no dia anterior (sábado, 13), no terreno do Chaves.Sporting–Estoril, 18h45, SportTVBoavista–FC Porto, 20h45, SportTVE. Amadora–Vizela, 15h30, SportTVFarense–Gil Vicente, 15h30, SportTVArouca–Benfica, 18h00, SportTVSp. Braga–Vitória SC, 20h30, SportTVRio Ave–Portimonense, 18h00, SportTVFamalicão–Chaves, 20h30, SportTVMoreirense–Casa Pia, 20h15, SportTVPortimonense–Farense, 20h15, SportTVCasa Pia–Famalicão, 15h30, SportTVChaves–Sporting, 18h00, SportTVEstoril–Moreirense, 20h30, SportTVGil Vicente–E. Amadora, 15h30, SportTVBenfica–Rio Ave, 18h00, BTVVizela–Boavista, 18h00, SportTVFC Porto–Sp. Braga, 20h30, SportTVVitória SC–Arouca, 20h15, SportTV