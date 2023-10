João Neves eleito melhor médio da Liga Betclic em setembro

João Neves: a prova de que o talento não escolhe idades ?



João Neves foi eleito, esta quarta-feira, o melhor médio do mês de setembro da Liga Betclic pelos principais treinadores da competição.O jovem do Benfica, de apenas 19 anos, foi determinante no período em questão ao somar um total de 315 minutos nas quatro vitórias alcançadas pelas águias e, desde o início da temporada, tem assumido um papel fundamental no meio-campo da equipa treinada por Roger Schmidt.Com 25,19% dos votos, João Neves superou a concorrência de Makouta, do Boavista (16,30%), e Carlinhos, do Portimonense (11,85%).