Lucas Áfrico tem convites para regressar a Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de cinco anos em Portugal, Lucas Áfrico mudou de rumo no início da presente temporada e assinou pelo Qabala, do Azerbaijão. Meia época volvida, o defesa-central pode fazer uma viagem de regresso ao futebol português, já que tem convites nesse sentido.Segundo apurou, o brasileiro, de 28 anos, foi abordado por três clubes da Liga Betclic, pelo que, até ao fecho do mercado, tem a possibilidade de voltar a um país onde já foi feliz.No Azerbaijão, Lucas Áfrico leva 21 partidas realizadas e um golo assinado. Esta temporada teve também a oportunidade de atuar nos playoffs da Liga Conferência.