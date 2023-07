Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Melhor da Liga 2022/23: Otávio entre o arruaceiro e o eleito com legitimidade João Carvalho, antigo líder do CF do Benfica, questiona comportamento do portista; Álvaro Magalhães e João Alves aceitam votação