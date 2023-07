Mercado de elevada rotação ajuda a corrigir desequilíbrios nas contas

As placas tectónicas do mercado de transferências ainda se estão a ajustar após os primeiros abalos que o dinheiro saudita provocou. Se a procura por jovem talento disparar, como esperado, o verão pode tornar-se longo para os clubes portugueses.

Há sempre, em última análise, clubes ingleses ou o Paris Saint-Germain para salvar o mercado de transferências português – que tem sido, por sistema, essencial para equilibrar as contas dos maiores clubes portugueses. Mas este ano entra também na equação o dinheiro saudita que, pelo menos indiretamente, promete agitar ainda mais o mercado.

Não se sabe se os clubes portugueses vão querer esperar pelo final da época ou avançar já neste verão com a venda de algumas das suas pérolas para financiar o reforço das equipas e evitar que as contas anuais fiquem no vermelho. Outra questão ainda, mais do que se estão dispostos a fazê-lo, é saber se conseguem travar essas saídas face a propostas avultadas. Seja qual for o caso, não faltarão movimentações de grandes clubes europeus para "caçar" os talentos da liga portuguesa, a começar pelos jogadores da formação, como Diogo Costa (FC Porto), Gonçalo Ramos e António Silva (Benfica) ou Gonçalo Inácio (Sporting).



