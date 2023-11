«Mito diz que quem está pior é que acaba por ganhar»: António Raminhos e Eduardo Madeira projetam Benfica-Sporting

Para assinalar o regresso da nova temporada da série 'Quanto mais me bates' de Raminhos, foi feita uma aula de artes marciais para influencers e figuras públicas. E o humorista aproveitou para dar o seu prognóstico para o dérbi do próximo domingo, na Luz: "Nos últimos tempos, o Benfica não tem feito as melhores exibições, mas nestes jogos diz o mito que o clube que está pior é o que acaba por sair por cima. Se isso acontecer, que seja para relançar o trajeto do Benfica porque o Sporting está a jogar muito bem. Sobre o resultado, a parte benfiquista diz 2-1 para o Benfica, a parte realista diz 1-0 para o Sporting."Eduardo Madeira foi um dos convidados para o treino de artes marciais e acredita na sua equipa. "Creio que o Sporting está muito consistente. Até me assusta porque normalmente nos dérbis quem joga pior é quem acaba por ganhar. Espero que o Sporting ganhe e que acima de tudo seja um bom jogo. O resultado? 7-1 ganha o Sporting", disse o humorista.A série 'Quanto mais me bates' de António Raminhos aborda vários tipos de artes marciais. Nesta segunda temporada é possível acompanhar vários atletas, tais como José Machado (lutador de MMA) e Bárbara Tino (lutadora de judo). "Podemos esperar episódios divertidos, introspetivos e com várias histórias de vida", sublinhou Raminhos.Por: J.C.