Moreirense-Sporting: Tripla de sustos sem efeitos nas duas equipas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dada a intensidade do encontro, atletas de cónegos e leões travaram vários duelos que, felizmente, acabaram por não ter consequências físicos graves.

Geny Catamo foi o primeiro a ficar com marcas no corpo após uma tentativa de cruzamento. O internacional moçambicano não conseguiu travar a tempo e bateu com alguma violência contra a publicidade da linha de fundo, um choque que o deixou atordoado durante alguns segundos.

Seguiu-se Gonçalo Inácio que após uma queda caiu mal sobre o ombro direito e teve de ser assistido. Já na segunda parte, Antonisse ficou maltratado após uma disputa de bola com Hjulmand.