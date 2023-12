Os horários da 18.ª jornada da Liga Betclic: ronda começa logo na 5.ª feira

A Liga Portugal divulgou os horários da 18.ª jornada da Liga Betclic, que começa logo numa quinta-feira. Algo que se explica com o facto de a meio da semana seguinte arrancar a final four da Allianz Cup, com um Sp. Braga-Sporting (dia 23 janeiro) e um Benfica-Estoril (dia 24).





Assim, a ronda inicia-se no dia 18 de janeiro, com Sp. Braga e Sporting a jogarem logo nesse dia, diante de Famalicão (18h45) e Vizela (20h45), respetivamente. No dia seguinte, o Benfica recebe o Boavista, às 20h15, e no sábado é a vez do Estoril defrontar o Arouca (15h30).Também o FC Porto joga no sábado, recebendo o Moreirense (20h30).

Quinta-feira, 18 de janeiro

FC Famalicão – SC Braga, 18h45 – SportTV

FC Vizela – Sporting CP, 20h45 – Sport TV



Sexta-feira, 19 de janeiro

SL Benfica – Boavista FC, 20h15 – BTV



Sábado, 20 de janeiro

Estoril Praia – FC Arouca, 15h30 – Sport TV

Casa Pia AC – SC Farense, 18h00 – Sport TV

FC Porto – Moreirense FC, 20h30 – Sport TV



Domingo, 21 de janeiro

Portimonense – Gil Vicente FC, 15h00 – Sport TV

GD Chaves – Rio Ave FC, 18h00 – Sport TV

Vitória SC – Estrela Amadora, 20h30 – Sport TV