Os onzes de Benfica e FC Porto para o clássico desta noite: há grandes surpresas nos dois lados!

Benfica e FC Porto defrontam-se esta noite (20h15), no Estádio da Luz, num jogo da 7.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Roger Schmidt e Sérgio Conceição para o clássico. Nas águias, nota para Di María e Neres ao mesmo tempo no onze; nos dragões, Romário Baró está entre as escolhas iniciais.Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves e Kökçü; Neres, Rafa e Di María; MusaSuplentes: Samuel Soares; Morato, Arthur Cabral, Jurásek, Tengstedt, João Mário, Chiquinho, Tomás Araújo e FlorentinoDiogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Romário Baró, Eustáquio, Alan Varela e Galeno; Pepê e TaremiSuplentes: Cláudio Ramos, Marko Grujic, Francisco Conceição, Jorge, Nico, Iván Jaime, André Franco, Toni Martinez e Zé PedroSiga o jogo AQUI