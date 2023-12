Pedro Proença pede mais condições para os clubes portugueses

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) enalteceu hoje o facto de Portugal ter quatro equipas nas provas da UEFA e lamentou a falta de apoio dada aos clubes nacionais, nomadamente em matéria fiscal.

"Portugal mantém quatro equipas nas competições da UEFA. Somos, excetuando as 'big five' [as ligas de Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália], o país com mais representantes nas provas europeias", escreveu Pedro Proença, na rede social Facebook.

Com o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e Benfica, Sporting e Sporting de Braga no play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, o líder da Liga destacou a "resiliência e a capacidade de organização dos clubes portugueses", chamando à atenção para as condições desiguais em que trabalham.

"Continuamos, mesmo competindo em condições altamente desiguais, nomeadamente em matérias fiscais, a mostrar o talento, a resiliência e a capacidade de organização dos clubes portugueses, qualidades cada vez mais reconhecidas no panorama internacional.", afirmou.

Pedro Proença termina o texto com uma questão: "Já fazemos muito, mas podemos e queremos fazer muito mais. Onde poderíamos chegar se nos dessem as condições que, noutros países, são dadas às equipas com quem competimos na Europa? É a pergunta que importa fazer. E os nossos clubes já provaram que merecem uma resposta!".

O FC Porto terminou o Grupo H da Liga dos Campeões na segunda posição, atrás do FC Barcelona, e assegurou presença nos oitavos de final da prova 'milionária'.

Já Sporting de Braga e Benfica foram terceiros colocados nos grupos C e D, respetivamente, tendo sido relegados para a Liga Europa, prova na qual, tal como o Sporting, vão disputar o play-off de apuramento para os 'oitavos'.