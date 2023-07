Pepe eleito para o onze do ano da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe foi eleito para o onze do ano da Liga Bwin, juntando-se a Diogo Costa e António Silva, os dois jogadores escolhidos até ao momento.O central do FC Porto, de 40 anos, foi um dos defesas mais votados pelos treinadores e capitães da competição, depois de ter sido titular em 22 partidas do campeonato e de ter disputado 24, num total de 2183 minutos.