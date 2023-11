PSP garante "dispositivo adequado" para travar violência no dérbi

A Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiu esta sexta-feira estar preparada para agir, em caso de "violência entre adeptos" do Benfica e Sporting, no dérbi de domingo. Em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa, o intendente Figueira de Chaves deixou claro que aquela força de segurança estará atenta a confrontos e, também, à pirotecnia.Acompanhado do Comissário Artur Serafim, Chaves adiantou que foi montado um "dispositivo adequado" para um encontro considerado pela APCVD como de "risco elevado". Ou seja, para o dérbi entre o líder e o segundo classificado da Liga Betclic estão destacados spotters, divisão de trânsito, equipas de prevenção e reação imediata, equipas de intervenção e unidade especial de polícia, através do corpo de intervenção.A atenção da Polícia estará virada para claques em geral e não apenas para os denominados 'casuals'. "Os adeptos de grupos, em geral, provocam distúrbios, não apenas os 'casuals'. Temos as medidas de segurança habituais, contamos sempre com pirotecnica e distúrbios, é um clássico", assegurou, frisando que não houve necessidade de medidas adicionais, depois de uma semana marcada pelos incididentes de San Sebastián, envolvendo apoiantes encarnados. "Vamos ter um policiamento para fazer face a eventuais distúrbios. A polícia estará em prontidão a acorrer a situações de violência."Como foi referido, são esperados perto de 64 mil espectadores no dérbi da 11.ª jornada da Liga Betclic e abertura dos portões está prevista para as 18h30, duas horas antes do apito inicial de Artur Soares Dias. A concentração dos adeptos leoninos será em Alvalade, de onde sairão às 17h00. O objetivo é que estejam na Luz no momento da abertura das portas.O Intendente da PSP explicou que o controlo da pirotecnia será feita, "em primeira linha, pelos assistentes de recinto e, se for necessário, pela polícia", acrescentando: "Cabe ao promotor [Benfica] a gestão de bilhética, mas garantimos que nas zonas específicas dos grupos organizados não haverá apoiantes da equipa adversária."Com o objetivo de assegurar "um agradável espectáculo desportivo", a PSP aconselhou à deslocação de transportes públicos, até porque vai haver condicionamentos ao trânsito em várias artértias.Constrangimentos para passagem dos adeptos do Sporting:- Rua Prof. Fernando da Fonseca- Rua Prof. Vieira de Almeida- Rua Prof. Francisco Gentil- Rua Fernando Namora- Travessa da Luz- Estrada da Luz- Av. Eusébio da Silva Ferreira- Av. Condes de Carnide- Av. Machado SantosConstrangimentos provocados pelas aglomerações de adeptos do Benfica:- Av. Lusíada- Rua Ernâni Lopes/Rua João de Freitas Branco (sentido Hospital da Luz-Hospital S. Maria)- Rua dos Soeiros e adjacentes- Segunda Circular- Av. Colégia Militar- Rua Ana de Castro Osório- Rua Albert Einstein- Rua Galileu Galilei