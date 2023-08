Registo de público na 2ª jornada já bateu assistências de qualquer ronda em 2022/23

A segunda jornada da Liga Betclic já conta com um registo de público superior ao de qualquer ronda da temporada 2022/23... e ainda falta ser disputado um jogo. O número de adeptos nas bancadas já atingiu a marca de 141.442 espectadores, um valor que ainda vai aumentar quando o Famalicão receber o Moreirense, nesta segunda-feira, no encontro que vai encerrar a jornada.O registo mais elevado na época passada deu-se logo na primeira jornada, quando 138.923 adeptos estiveram nos estádios que receberam os primeiros nove jogos da prova.Em comunicado, a Liga Portugal mostra a satisfação por este registo e recorda que "o aumento no número de espectadores nos estádios das competições organizadas pela Liga Portugal evidencia o êxito do conjunto de iniciativas concebido, em conjunto com as Sociedades Desportivas e parceiros comerciais, para incentivar o regresso dos Adeptos e das Famílias aos estádios."